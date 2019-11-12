Симферополь, 12 ноября 2019, 16:12 — REGNUM Проблему с постоянными пробками в Симферополе можно решить только частично. Об этом 12 ноября в эфире крымской радиостанции заявила глава администрации города Елена Проценко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города перекрыли движение на ул. Толстого из-за ремонта моста и дороги. Завершить работы планируют к 15 ноября. Затем в Симферополе перекроют ещё два моста в районе железнодорожного вокзала.
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