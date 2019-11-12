Москва, , 15:50 — REGNUM Правительство утвердило формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре 2020 года. Жителям страны предложат ответить на 30 вопросов, а временно проживающим иностранцам — на семь, сообщили ИА REGNUM в Росстате.

Для переписи будут подготовлены три вида бланков. Два из них предназначены для сбора сведений о гражданах, постоянно проживающих в стране. В том числе 23 вопроса — личного характера, в частности, они касаются возраста, места рождения, национальной принадлежности, образования, состояния в браке, наличия детей, источников доходов, занятости. Ещё семь вопросов будут касаться жилищных условий.

В ведомстве отмечают, что одно из нововведений касается уровня владения языком: у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и активностью использования ими этих языков в быту.

Временно находящимся в России предложат ответить на семь вопросов — в частности, о возрасте, поле, стране проживания, цели приезда и продолжительности проживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения проходит каждые десять лет. Очередная, 12-я по счёту, состоится с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Переписи являются источником данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Существенные изменения произойдут не только в перечне вопросов переписных листов, но и формате проведения: «переписаться» можно будет через портал госуслуг.

Напомним, по итогам переписи населения 2010 года общая численность населения составила 142 857 тыс. человек. По сравнению с 2002 годом население страны уменьшилось на 2310 тыс. человек (или на 1,6%).

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