Владикавказ, , 15:41 — REGNUM В Северной Осетии признан виновным в гибели жительницы Владикавказа местный мастер Геннадий Т. Специалист установил в частном порядке газовое оборудование в частном доме, где проживала 32-летняя женщина.

В результате нарушений, допущенных мастером при установке, она скончалась от отравления угарным газом, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что установка отопительного котла и дымовой трубы была произведена с нарушениями технических норм. Мастер проводил работы в частном домовладении без специального разрешения на них.

Суд приговорил виновника трагедии к двум годам лишения свободы условно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года в многоквартирном доме в селе Октябрьском в РСО-Алании произошел хлопок бытового газа и возник пожар. Получили травмы пять человек. Обвинения в нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупный ущерб, были предъявлены главному инженеру филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в Пригородном районе.