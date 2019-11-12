Москва, , 14:28 — REGNUM В России подавляющая часть сточных вод сбрасывается в водные источники без должной очистки. К такому неутешительному выводу пришли сотрудники Генпрокуратуры РФ, проанализировавшие соблюдение органами исполнительной власти и местного самоуправления законодательства о водоснабжении и водоотведении. Об этом сегодня, 12 ноября, выступая на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир» заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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«В ходе проверки прокурорами установлено, что ежегодно в водные объекты Российской Федерации сбрасывается 52 куб. километра сточных вод, из которых около 11% очищены до установленных нормативов», — привёл цифры Куренной.

Он уточнил, что прокурорами было выявлено 185 тыс. нарушений законов, в суды предъявлено 1,4 тыс. заявлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 3,7 тыс. лиц. По материалам прокуроров возбуждено 41 уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, например, в городе Дагестанские Огни износ существующих канализационных сетей составляет 85%. Сброс сточных вод в Каспийское море происходит фактически без очистки, а объём сброса загрязняющих вод составляет более 1 млн кубометров в год.

Решать проблему сброса стоков в Каспий планируется с помощью строительства очистных сооружений, которое власти намерены возобновить в 2020 году. Ранее в проект было вложено 129 млн рублей, но из-за отсутствия дальнейшего финансирования строительство было приостановлено.

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