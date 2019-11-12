Москва, , 13:43 — REGNUM За шесть лет в России в основном удалось решить проблему большого числа сомнительного качества высших учебных заведений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

«Что касается высшего образования, то у нас действительно были серьёзные проблемы в 2013 году, когда в Российской Федерации насчитывалось 2,5 тыс. высших учебных заведений и филиалов. 500 было негосударственных вузов, 500 филиалов негосударственных вузов. Сегодня у нас порядка 110 негосударственных вузов и порядка 50 филиалов негосударственных вузов», — заявил Кравцов.

«На сегодня вузы, которые аккредитованы за последние пять лет, дают образование в соответствии со стандартом», — подчеркнул он.

При поступлении в вуз глава Рособрнадзора рекомендовал смотреть на аккредитацию, прошёл ли вуз соответствующую проверку.

«Нет ли запрета, нет ли приостановки аккредитации? Потому что это определённый сигнал. Если таких действий нет, то спокойно поступать в вуз и учиться», — добавил Кравцов.