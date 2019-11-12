Воронеж, , 12:55 — REGNUM Первый российско-балканский «Саммита народной дипломатии» открылся 12 ноября на площадке Воронежского государственного университета, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Вопросы его проведения обсудил губернатор Александр Гусев на встрече с председателем координационного совета Российского — Балканского центра народной дипломатии Любомиром Радиновичем.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель координационного совета Российского – Балканского центра народной дипломатии Любомир Радинович Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

В рамках саммита планируется обсудить вопросы экономического, научного, культурного, духовного сотрудничества между Россией и народами Балканского полуострова. В числе участников саммита — политики, общественные деятели, журналисты, учёные и политики.

Также на встрече обсуждались вопросы организации визита в Воронежскую область чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Российской Федерации.

Любомир Радинович сообщил главе региона о просьбе жителей города Власеница в северо-восточной части Республики Сербской найти населенный пункт в Воронежской области, который стал бы побратимом сербскому городу. Александр Гусев поддержал эту идею.