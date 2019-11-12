Вашингтон, 12 ноября 2019, 12:08 — REGNUM Косплеер с ником Maul выпустил фото-календарь, посвящённый Геральту из игровой серии «Ведьмак». В нём мужчина представил популярного персонажа в образах пожарного, полицейского и бизнесмена, сообщило игровое издание Kotaku 11 ноября.
https://twitter.com/maul_cosplay/status/1192876906460405760
На фотографиях в календаре у Maul Геральт из Ривии также представлен в образах рок-звезды, футболиста, фермера, дровосека и др. Свою работу косплеер продаёт на собственном сайте.
Напомним, настоящее имя Maul — Бен Шамма. Мужчина наиболее известен как «официальный косплеер Геральта из Ривии».
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