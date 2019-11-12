Абуджа, , 10:26 — REGNUM Тысячи психически больных людей в Нигерии подвергаются жестокому обращению и содержатся в цепях в специализированных учреждениях по уходу за душевнобольными. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

По информации телерадиокомпании, сотрудники организации посетили около 30 частных и государственных центров по всей Нигерии. Во всех кроме одного они обнаружили, что пациенты были закованы в цепи.

Персонал в учреждениях сообщил, что данная практика не дает пациентам навредить окружающим.

Напомним, что в последние месяцы нигерийские власти провели серию рейдов по частным религиозным центрам, освободив более 1000 человек, которые содержались в кандалах.

HRW призывает к тому, чтобы спасенные получали надлежащую поддержку со стороны правительства.

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