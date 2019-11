Лондон, , 12:25 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, состоялся релиз игры Doctor Who: The Edge of Time для устройств виртуальной реальности. Об этом разработчики проекта рассказали в ролике на YouTube-канале Doctor Who.

В The Edge of Time игроки будут управлять Тринадцатым Доктором (Джоди Уиттакер) и путешествовать в пространстве и времени при помощи ТАРДИС — космического корабля, похожего на полицейскую будку. Журналисты и критики высоко оценили новый проект.

Напомним, «Доктор Кто» — это британский научно-фантастический сериал о приключениях пришельца по имени Доктор. Шоу начало выходить в 1963 году и идёт до сих пор.