Белгород, , 10:25 — REGNUM Плановые совместные антитеррористические учения силовых структур Белгородской области прошли в городе Губкин, сообщили 12 ноября корреспонденту в пресс-службе регионального УФСБ. По сценарию террористы проникли на территорию Лебединского горно-обогатительного комбината, укрылись на складе и захватили заложников.

Антитеррористические учения Пресс-служба УФСБ по Белгородской области

Условные бандиты оказали силовикам вооружённое сопротивление и укрылись в одном из складских помещений комбината. В связи с этим решением председателя антитеррористической комиссии в Белгородской области был условно установлен высокий уровень террористической опасности, на время проведения учений условно введён правовой режим контртеррористической операции. В повышенную готовность были приведены все силовые структуры региона, смоделированы различные нештатные ситуации.

«В рамках учений всем подразделениям Оперативного штаба пришлось оценивать масштабы и последствия возможного теракта, рассчитывать силы и средства для эвакуации работников предприятия. Функциональными группами на практике отработаны действия по ликвидации и минимизации предполагаемых последствий чрезвычайной ситуации. Беспрецедентной на прошедших учениях явилась работа специальных подразделений по беспарашютному десантированию в сложных метеоусловиях тумана и низкой облачности. Для эффективного выполнения поставленных задач применялась авиация и бронетехника силовых ведомств региона», — уточнили в ведомстве.

Условных террористов успешно ликвидировали, заложников освободили, в штабе положительно оценили степень готовности силовиков к террористическим угрозам. В ходе учений совместно с руководством и представителями группы компаний «Металлоинвест», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» были отработаны конкретные направления по укреплению безопасности и противодействию возможным угрозам террористического характера промышленности.

Лебединский горно-обогатительный комбинат — крупнейший объект промышленной инфраструктуры региона, лидер среди производителей железорудного сырья в России и мире.