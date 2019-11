Ванкувер, Канада, , 12:30 — REGNUM Для игры We Happy Few выйдет финальное сюжетное дополнение под названием We All Fall Down («Мы все падём»). Релизный трейлер появился 11 ноября на YouTube-канале издательской компании Gearbox.

В «Мы все падём» игроки будут управлять Викторией Бинг, одной из жительниц антиутопичного города Вэллингтон-Уэлс. Девушка постарается рассказать другим горожанам всю правду о психотропном препаратае Joy («Радость»).

Напомним, релиз We Happy Few состоялся в 2018 году. По сюжету, персонажу игрока нужно сбежать из города, все жители которого принимают «Радость» и не замечают пугающей реальности.

