Владивосток, , 10:13 — REGNUM Отряд боевых кораблей Военно-морских сил Республики Корея в составе минного заградителя «Нампхо» и танко-десантных кораблей «Ильчульбон» и «Чхончжабон» завершил деловой визит во Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Отряд боевых кораблей Республики Корея прибыл в столицу Дальнего Востока 8 ноября. В период визита для южнокорейских моряков и курсантов военно-морских училищ были проведены экскурсии по историческим местам города, также они приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях с военнослужащими Тихоокеанского флота.

Во вторник, 12 ноября, на Корабельной набережной Владивостока состоялась церемония проводов отряда кораблей. Южнокорейские корабли покинули главную базу Тихоокеанского флота и в сопровождении ракетного катера Р-18 взяли курс к границе территориальных вод России.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил свой деловой визит в государство Бруней, покинув порт Муара после насыщенного обмена делегациями.