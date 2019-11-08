Муара, , 09:29 — REGNUM Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул порт Муара, завершив свой деловой визит в государство Бруней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТОФ.

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Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга» вышли из порта Муара.

В период визита командир отряда капитан 1-го ранга Александр Шварц и командиры кораблей посетили командующего ВМС Брунея, а на борту крейсера «Варяг» побывали военнослужащие ВМС принимающей стороны. В Муаре также прошёл товарищеский матч по футболу между российскими и брунейскими моряками.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей ТОФ выполняя задачи морского похода, с деловым визитом зашёл в порт Муара государства Бруней, где российских моряков ожидала насыщенная программа пребывания.