Москва, , 17:20 — REGNUM Башкирия и Ленинградская область стали лидером среди регионов РФ по уровню удовлетворенностью властью, однако численность их жителей, которым нравится, как к ним относится власть — всего 13%. Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, размещенного на сайте ИА Красная Весна.

Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенность властью в различных субъектах РФ ИА Красная Весна

Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенность властью в различных субъектах РФ ИА Красная Весна

На втором месте за Башкирией и Ленобластью следуют Алтайский край и Санкт-Петербург (по 12% довольных властью). Орловская, Свердловская, Калужская, Ростовская области и Удумуртия с 11% — на третьем месте. Минимально число довольных властью в Ульяновской и Саратовской (6%) областях.

Во всех регионах России число граждан, довольных властью, минимально и сильно уступает количеству довольных. Для сравнения, в двух регионах-лидерах по позитивному отношению к власти число недовольных ею значительно выше: 67% в Башкирии и 71% в Ленобласти. Лидерами антирейтинга стали Кировская (81% относится к власти негативно), Белгородская (80%) и Ульяновская (78%) области.

Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенность властью ИА Красная Весна

Очевидно, что жители регионов в своей оценки того, как относятся к ним власти, опираются и на действия местного чиновничества (а не только федерального), и на положение в регионе. Общим остается то, что во всех регионах (даже в тех, которые считаются более-менее благополучными) абсолютное большинство граждан категорически недовольны тем, как относятся к ним чиновники.

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