Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM В Бурятии начались испытания восстановленного танка Т-34, ранее выполнявшего роль памятника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, на заслуженной боевой машине завели двигатель и испытали на полигоне.

«В ходе испытаний танк с лёгкостью преодолел все препятствия специальной трассы полигона. Военнослужащие, которые занимались полным восстановлением «тридцатьчетвёрки», в движении проверили работоспособность двигателя, механизмов башни, пушки», — отметили в ВВО.

Ремонтники теперь устранят выявленные недостатки и приступят к покраске танка.

Как сообщало ИА REGNUM, танк на днях сняли с постамента для полного восстановления. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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