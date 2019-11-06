Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM В Бурятии сняли с постамента и начали ремонтировать танк Т-34, установленный в качестве памятника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, после реставрационных работ бронированная машина примет участие в юбилейном параде Победы в 2020 году.

«Планируется, что 9 мая легендарный танк проедет по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона», — отметили в округе.

При этом на него будет установлен другой двигатель, однако по большей части будут использоваться оригинальные запчасти для максимального сходства с подлинными образцами танков времён Великой Отечественной войны. Некоторые элементы доставят из других городов.

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