Якутск, , 07:30 — REGNUM Построить 43 новых пожарных депо и полностью обновить парк пожарной автотехники планируют за пять лет власти Якутии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба главы республики.

В соответствии с указом о государственной программе Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2020−2024 годы», подписанным главой республики Айсеном Николаевым, за период с 2020 по 2024 годы в 23 районах планируется построить 43 пожарных депо, закупить 137 единиц пожарной автотехники.

На средства этой госпрограммы в трёх районах Якутии будут построены новые объекты нефтебазового хозяйства, а в тринадцати арктических и северных районах — также новые склады и магазины.

Государственная программа начнёт реализовываться с 1 января 2020 года. Общий объём средств, направляемых на неё из федерального, республиканского и муниципального бюджета, а также из внебюджетных источников — более 13 млрд рублей за пять лет.

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