Мирный, Якутия, , 06:07 — REGNUM В детском саду «Лукоморье» в Мирном в Якутии из-за короткого замыкания в двигателе подъёмного механизма грузового лифта произошло задымление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службу МЧС Якутии, к месту происшествия оперативно прибыли пожарные и скорая помощь. 205 человек вывели из здания сада.

Пострадавших нет. Через 15 минут после эвакуации работа детского сада продолжилась в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Кургане в детском саду «Алые паруса» произошло короткое замыкание, 220 человек эвакуировали. Возгорания не случилось.