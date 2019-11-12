Владивосток, , 04:21 — REGNUM В Приморье не утихает скандал после поспешного принятия новой редакции регионального закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Профессор Тихоокеанского Океанологического института ДВО РАН Владимир Раков считает, что закон об ООПТ противоречит федеральному законодательству. Об этом он заявил на заседании экспертного совета по экологии.

По его словам, закон не обсуждался общественными организациями и был подписан очень быстро. Из краевого закона изъят тезис о том, что ООПТ являются народным достоянием, как это прописано в федеральном законе. Также в новой редакции упразднена статья об участии граждан, общественных объединений и НКО в охране ООПТ. Поспешное принятие этого закона является грубым нарушением подготовки законодательных актов, считает эколог.

Учёные готовят обращение в прокуратуру с требованием проверить законность принятия новой редакции краевого закона об ООПТ.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморья уверены, что учёные пытаются использовать ситуацию в свою пользу и лукавят, говоря о незаконности принятых решений.