Сиэтл, США, 12 ноября 2019, 04:06 — REGNUM Коммерческие полеты авалайнеров Boeing 737 MAX будут возоблены в январе 2020 года. Об этом 12 ноября сообщает американская авиастроительная корпорация Boeing.
Старт полетов станет возможным после выдачи Федеральной авиационной администрацией США документа об усовершенствовании системы пилотирования и обнародования директивы о безопасности самолета.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября авиакомпания American Airlines приняла решение отложить эксплуатацию Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Полеты лайнеров Boeing 737 MAX отложены до марта 2019 года