Диярбакыр, Турция, , 06:55 — REGNUM В ходе контртеррористической операции «Мор-5», проводимой в турецких провинциях Диярбакыр, Муш и Бингёль, силами 179 подразделений были уничтожены 20 убежищ террористов, одно из которых было 5-этажным, и обезврежены 5 СВУ. Также в замаскированных в кустарнике и под землёй мешках было обнаружено 1615 килограммов гашиша.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, пресс-служба губернатора Диярбакыра заявила, что необходимые меры безопасности были предприняты подразделениями по выявлению и ликвидации взрывчатых веществ, а также сотрудниками подразделений по выявлению и уничтожению мин и СВУ.

По имеющимся данным, из вырытого из земли бидона был изъят автомат семейства АК, 153 патрона и 4 магазина к нему, а также прибор ночного видения. Из СВУ террористами Рабочей партии Курдистана была устроена ловушка — при помощи протянутой между деревьями лески.