Мандера, Кения, , 21:47 — REGNUM Тысячи кенийских граждан лишились доступа к базовым услугам в результате наводнения, произошедшего в стране. Им начали предоставлять продовольственную и другие виды помощи.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, об этом заявила Всемирная продовольственная программа (WFP). Организация оказывает помощь правительству Кении: жители северных и восточных округов страны Мандера, Ваджир, Гарсиа и Тана Ривер, были обеспечены продовольствием. Как сообщается, наводнение, вызванное проливными дождями, стало причиной нанесения ущерба мостам и дорогам.

Согласно данным правительства Кении, с октября этого года вследствие наводнений погибли 38 человек, 11 700 человек лишились крова, более 10 000 голов скота погибло. Метеорологическое управление Кении предупредило, что количество осадков в этом месяце может увеличиться.