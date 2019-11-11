Стокгольм, , 21:53 — REGNUM Согласно информации, имеющейся у Службы государственной безопасности Швеции, деятельность некоторых компаний, финансируемых за счет бюджетных средств, ведет к росту экстремистских настроений. Об этом 11 ноября заявило шведское издание SVT Nyheter.

«Мы наблюдаем, как деньги налогоплательщиков идут на деятельность, которая способствует насилию и экстремизму. Люди, которые привлекают наше внимание, активно работают в фондах и компаниях, получающих деньги от муниципалитетов и органов власти», — заявил Йохан Олссон, директор операционного отдела Службы государственной безопасности Швеции (Säpo).

По словам Службы безопасности, речь идет об «относительно большом количестве» организаций, связанных с пропагандой насилия и экстремизма. Эти организации получают государственное финансирование. Отмечается, что в долгосрочной перспективе деньги могут способствовать радикализации и дальнейшему росту экстремистской среды в Швеции.