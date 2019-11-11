Копенгаген, , 21:48 — REGNUM Профессор мировой истории датского Университета Роскиле Якоб Эгхольм Фельдт считает крайне тревожным тот факт, что преступники по всей стране организованно провели антисемитские акции.

«Это является сигналом того, что в нашей стране возможно систематически совершать агрессивные действия по отношению к евреям с целью их унижения в память о Хрустальной ночи (1938 года). Очевидно, что есть люди, которые координируют эти действия, причем не только в Дании, но также и в Швеции, и других странах», — заявил профессор. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В Дании 81-летняя годовщина Хрустальной ночи была осквернена актом вандализма по отношению к еврейским могилам в городе Рандерс, а также некоторыми другими эпизодами, когда преступники разрисовывали дома антисемитской символикой и наклеивали Звезду Давида на принадлежащие евреям почтовые ящики.