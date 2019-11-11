Копенгаген, , 21:59 — REGNUM Бывший боевик ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осужденный за терроризм в Турции, вечером 11 ноября был по прибытии задержан в аэропорту Копенгагена. Об этом сообщает полиция датской столицы.

Задержание произошло после того, как турецкая сторона заявила о намерении выслать преступника в Данию, несмотря на нежелание датских властей принимать своих граждан, имеющих связи с исламистами. Представители полиции Копенгагена также заявили, что 12 ноября террорист предстанет перед судом. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

По информации датской газеты Weekendavisen, задержанный является 28-летним жителем Орхуса Ахмед эль-Хадж, который покинул Данию в 2013 году с тем, чтобы присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уже в 2014 году его обвинили в ведении террористической деятельности; с того же года он находился в международном розыске.