Аддис-Абеба, , 21:18 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился в Аддис-Абебе и провел переговоры с Мелиндой Гейтс — сопредседателем Фонда Билла и Мелинды Гейтс (BMGF). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Обе стороны обсудили пути дальнейшего укрепления поддержки Фонда в ключевых приоритетных областях реформ, проводимых правительством Эфиопии. Фонд Билла и Мелинды Гейтс поддерживает Эфиопию в повышении производительности сельского хозяйства и увеличении охвата медико-санитарными мероприятиями в течение последних нескольких лет.

Премьер Эфиопии и супруга миллиардера также обсудили вопрос о постоянном партнерстве фонда для поддержания прогресса Эфиопии в достижении целей в области устойчивого развития, принятых ООН.

Мелинда Гейтс подчеркнула важность обеспечения инвестиций в человеческий капитал страны, которые приносят пользу женщинам и девочкам и помогают ослабить гендерное неравенство в Эфиопии. Это третий визит в Эфиопию руководства Фонда Билла и Мелинды Гейтс в этом году.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является ключевым партнером в поддержке приоритетов общественного развития в Эфиопии.