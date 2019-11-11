Аддис-Абеба, , 19:58 — REGNUM Сотни жителей собрались в городе Мекеле на севере Эфиопии, чтобы выразить протест против всех видов сексуального насилия и в частности насилия в отношении женщин в региональном штате Тыграй. Демонстранты призвали прекратить сексуальные посягательства и домогательства в регионе и потребовали от регионального правительства привлечь виновных в сексуальном насилии к ответственности. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Демонстранты, большинство из которых были женщинами, начали и закончили митинг на площади Романата в Мекелле. Во время демонстрации читались стихи и звучала музыка, осуждающая сексуальное насилие в отношении женщин. «Остановите сексуальное насилие!», «Пусть правительство защищает граждан от сексуальных домогательств» — были лозунгами, которые скандировали демонстранты, хотя большинство прохожих были лишь только озадачены происходящим.

Несмотря на то, что митинг получил разрешение со стороны администрации города Мекеле, он был прерван машинами на улицах, так как сотрудники дорожной полиции, казалось бы, были безразличны. Митинг должен был состояться несколькими днями ранее, но был либо отклонен городской администрацией, либо перенесен демонстрантами.

Недавние исследования показывают, что сексуальное насилие со стороны партнеров является обычным явлением в эфиопских семьях. В дополнение к сексуальному насилию, около 81% женщин в стране считают, что муж вправе избивать свою жену. Согласно этим исследованиям, около 30−60% женщин регулярно подвергаются насилию со стороны своих партнеров. Женщины, особенно в сельских районах страны, страдают от физических, эмоциональных, сексуальных и других посягательств со стороны своих партнеров.