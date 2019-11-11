Аддис-Абеба, , 19:53 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал мусульман страны помнить и практиковать учение Пророка Мухаммеда не только во время празднования его дня рождения — праздника Мавлид. В послании, которое он направил в связи с празднованием дня рождения Пророка, Абий призвал мусульман практиковать то, чему учил Пророк, постоянно, а не только «по случаю». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Мавлид, рождение Пророка, празднуется в основном молитвой, чтением Корана, пением духовных песен, почитающих Пророка, и бесплатной раздачей продовольствия и одежды бедным. Премьер Абий отметил, что Пророк учил, что миру нужны четыре столпа, чтобы выжить — учение мудрых, справедливость пожилых людей, молитва добра и мужество. Премьер подчеркнул, что эти четыре вещи важны для обеспечения мира, процветания и целостности эфиопского народа.

Учения мудрых людей позволят обществу ценить знания и истину. Премьер процитировал Пророка: «избегай эмоциональности и умей преодолевай трудности». Абий сказал, что также нужны великие люди для обеспечения справедливости, основанной на законе и морали, а не на властности, гордыне и предвзятости, отметив, что великие люди бескорыстны.

Премьер подчеркнул: «Это время для эфиопов стоять на стороне правды», отметив, что герои — это те, кто отважен сказать правду и поддержать ее, даже если она требует жертв. Премьер-министр Абий призвал мусульман обсудить эти четыре вещи во время схода мусульманской общины и не ставить под сомнение существование этих истин.