Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM Снижение демографических показателей в России не стоит называть катастрофой. Об этом заявил депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин корреспонденту ИА REGNUM.

«Есть определённое снижение по демографии, которое связано с тем, что в фертильный возраст входит поколение, родившееся в конце 80-х — начале 90-х. Это было ожидаемо», — сказал парламентарий.

В Екатеринбурге, например, можно увидеть переполненные детские сады и школы — наблюдается даже ажиотаж, подчеркнул Сергин.

«То ли дело было в середине 90-х, когда детсады пустовали, и на тех площадках создавались коммерческие структуры», — вспомнил депутат.

Преодолеть трудности можно с помощью действующих механизмов — в частности, материнского капитала. Можно подумать о расширении помощи от государства семьям, считает избранник.

«Нужно с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Но просто сидеть и наблюдать за происходящим не стоит. То, что делается сейчас, поддерживает семью, и надо, чтобы специалисты по вопросу предлагали новые варианты, которые бы улучшили демографию», — подытожил Сергин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более чем 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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