Санкт-Петербург, , 19:16 — REGNUM В Петербурге серьезно сократилось число внуков по отношению к количеству бабушек и дедушек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала социолог, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко. Создавшаяся ситуация приводит к серьезным психологическим проблемам у пожилых людей.

«Мы недавно просчитали, что колоссально уменьшилось количество внуков на количество бабушек. Оказалось, что сейчас у нас один внук на шестерых взрослых. То есть двоих бабушек, двоих дедушек и родителей», — отметила Протасенко.

Она добавила, что родители сегодня часто очень заняты, их культура взаимоотношений с детьми очень изменилась.

«А бабушки и дедушки и готовы были бы общаться, но мало общения, так как внуков мало, и они сидят со своими гаджетами. В результате пожилое поколение испытывает очень серьезный недостаток общения. Они всё чаще заговаривают с кассирами, продавцами, просто на улице. Если живут в отдельных квартирах — это особенно тяжело», — добавляет социолог.

Она признаёт достижения в области досуга для пенсионеров, которые демонстрируют на отдельных территориях, но этого недостаточно.

«Надо как-то решать эту проблему, потому что тяжело психологически очень. Да и средний пожилой возраст у нас тоже серьезно вырос», — заключила Протасенко.

На 1 сентября 2019 года численность постоянного населения Санкт-Петербурга составила 5 млн 373 тыс. человек, уменьшившись с начала года на 11 тыс. человек (0,2%). Это произошло, несмотря на активный приезд в Петербург граждан на постоянное место жительства. В Петербурге за 8 месяцев текущего года родилось на 3733 младенца меньше, чем за тот же период прошлого года. Правда, и смертность снизилась: скончалось на 1908 человек меньше, чем за тот же срок 2018 года.

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