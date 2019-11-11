Москва, , 18:54 — REGNUM Статистика не даёт повода для оптимизма, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения в России составила 219,2 тыс. человек. Нужно ли бить тревогу? Искать виновных? «Да, далеко можно не ходить. Виноваты мы сами», — считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова.

«Смотришь на экспертные комментарии, которые сплошь видят проблемы в социально-экономическом положении дел в стране, и диву даёшься. А ну, начать с себя? Оглядеться. Почему не рожает современная молодёжь? Всё дело в эгоизме. В том, что сначала хотят пожить для себя, сначала нужно нагуляться, карьеру сделать, купить квартиру и так далее. А вот потом думают о детях. ДЕТИ больше не приоритет! И кто же научил этому наше молодое поколение? Книжки? Фильмы? Мы. Да-да. Именно мы. Смори, — говорим мы дочке Машеньке, — учись хорошо, потом поступишь в институт, потом, будешь умницей, поедешь учиться за границу. А что было прежде, лет этак 40 назад? В 30 лет женщину считали уже старородящей. А теперь и в 40 нормально. Зато осознанное материнство. А кто думает о здоровье матери, когда ей за 40?» — отметила Захарова.

По её словам, мы получаем то, к чему стремимся сами. «В России налицо кризис семейных ценностей. Жить можно и не в браке, кому он нужен этот штамп в паспорте? Об этом мы слышим едва ли не из каждого окна. Нужно осознанное желание быть родителями, а не надежды на веселую жизнь, наполненную развлечениями», — подчеркнула Захарова.

«Рожают не от денег. Со мной многие поспорят. Но я не говорю, что не должно быть поддержки государства. Конечно, помощь и поддержка нужны. Только мне смешно, когда я слышу, что у нас стали больше рожать благодаря материнскому капиталу. Хочется спросить у любой матери: если бы не было маткапитала, она бы отказалась от своего ребёнка? Так, может быть, начнём иначе воспитывать детей? Может быть, будем своим примером показывать — что такое любовь родителей? На эту тему можно говорить бесконечно. Проблему не решить одномоментно, но стоять с протянутой рукой и ждать милостыни от государства, этого точно мало», — резюмировала Захарова.