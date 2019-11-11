Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM Россия сможет выправить демографическую ситуацию, если родителям будут обеспечены все социальные условия для рождения и воспитания детей. Об этом заявила депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению парламентария, в России пока нет демографической катастрофы — налицо лишь спад, с которым можно работать.

«Женщина пойдёт на первого, второго и третьего ребёнка в том случае, если будут обеспечены все необходимые условия для их развития. Доступное образование, здравоохранение. До сих пор, к сожалению, есть случаи, когда матери умирают при родах!» — сказала Дерягина.

Сейчас государство инициировало движение в сторону облегчения ипотеки и выплаты пособий, но нужно упростить все бюрократические шаги для оформления льгот, считает депутат.

«Ведь нужно постоянно справки собирать. Хотелось бы, чтобы эта сфера была зарегламентирована», — заявила избранница.

В Екатеринбурге же, добавила Дерягина, «рано бить тревогу» — детсады и школы города активно пополняются новыми детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счётной палаты, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более чем 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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