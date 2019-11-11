Архангельск, , 14:15 — REGNUM Власти Архангельской области рассчитывают, что в ближайшие три года население региона будет сокращаться не более, чем на 1% в год. Соответствующие цифры представил на депутатских слушаниях по прогнозу социально-экономического развития региона министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM министр отметил, что в последнее время структура причин депопуляции претерпела изменения, однако кардинально ситуацию это не изменило.

«Да, количество уезжающих сократилось, но показатели по рождаемости и смертности населения не меняется так, как нам бы хотелось. Но отмечу, что если бы не были предприняты системные меры, то сокращение было бы более масштабным», — заявил Кулявцев.

Министр также напомнил, что в Архангельской области принята новая стратегия развития, сфокусированная, главным образом, на сохранении человеческого капитала.

«Мы должны предпринять ряд мер, чтобы ситуацию с депопуляцией стабилизировать и улучшить», — заявил чиновник.

Отметим, что сейчас в Архангельской области проживают более 1,1 млн человек. В 2018 году численность населения региона сократилась на 10,6 тысяч человек или на 0,9%. За 9 месяцев текущего года область потеряла 5,7 тысяч человек (0,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года, согласно данным Счетной палаты РФ, численность граждан России уменьшилась более чем на 52 тыс. человек — до 146,7 млн человек. Такая тенденция в стране фиксируется четвертый год подряд, и убыль населения уже не компенсируется миграционным притоком.