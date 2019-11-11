Москва, , 17:14 — REGNUM Платные парковки могут появиться на 27 улицах Москвы, пишет 11 ноября газета «Коммерсантъ».

Платная парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

С такой инициативой выступил московский транспортный департамент, который, в свою очередь, отреагировал на пожелания жителей. Теперь зона платных парковой распространится на улицы на Таганке. Кроме того, может быть введена платная парковочная зона в Раменках, а также в Печатниках.

В списке улиц, где могут появиться платные парковки, Рабочая, Сосинская, Средняя Калитниковская, Иерусалимская, Воловья, Малая и Большая Калитниковские, Новорогожская, Международная, Стройковская, Дубровская улицы, Брошевский, Ковров, Большой Симоновский, Брошевский, Ведерников переулки, Гончарная набережная, а также Моревский, Нижегородский, Большой Калитниковский проезды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве первые платные парковки появились семь лет назад. К настоящему моменту в городе свыше 81,8 тыс. платных парковочных мест.

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