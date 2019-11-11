Москва, , 16:48 — REGNUM Для предотвращения демографической катастрофы в России есть два основных решения — беспроцентная ипотека для семей с детьми и возвращение на родину соотечественников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава муниципального округа Таганский Москвы Илья Свиридов.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Государство должно помогать многодетным семьям. Стимулировать рождаемость беспроцентной ипотекой для семей, в которых рождаются дети. Я как многодетный отец не понаслышке знаю об этой проблеме. Сам жду и надеюсь, что это произойдёт», — сказал Свиридов.

Помимо этого, государству необходимо изменить правила получения гражданства соотечественниками. Бывают случаи, когда данная категория людей получает российское гражданство годами.

«А ведь русские — самый разделённый народ в мире. 24 млн русских живут за пределами исторической родины. Государство должно предложить реальную программу репатриации. Это два ключевых решения для повышения демографии», — отметил Свиридов.

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