Архангельск, , 15:47 — REGNUM Решить проблему сохранения населения не получится только за счет вливания бюджетных средств в социальную сферу. Такое мнение корреспондент ИА REGNUM выразила депутат Архангельского областного собрания (КПРФ) Надежда Виноградова.

«Демографические показатели сегодня — одни из самых страшных, они тянут вниз социально-экономическое положение не только Архангельской области, но и многих других регионов. В частности, снижение демографических показателей характерно для всех регионов Северо-Запада, — заявила Виноградова. — Мы предпринимаем меры, чтобы улучшить ситуацию — в нашем регионе дополнительно на социальную сферу будет выделено 1,5 млрд рублей. Но решить проблему только с помощью этих мер не получится. Замедлить темпы падения демографии — да, но не остановить. Надо искать и другие пути решения этой проблемы».

По мнению депутата, падению демографии поспособствовали не только экономические причины.

«Мир изменился. Сегодня женщины рожают не в 18−20, а в 25. Родить второго и третьего до 40−45 лет женщины уже не успевают. Не сказать — хорошо это или плохо, это просто другая модель жизни — люди выстраивают другие приоритеты».

Напомним, население Архангельской области составляет 1,1 млн человек. По прогнозу региональных властей, в ближайшей перспективе регион будет терять 1% населения ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года, согласно данным Счетной палаты РФ, численность граждан России уменьшилась более чем на 52 тыс. человек — до 146,7 млн человек. Такая тенденция в стране фиксируется четвертый год подряд, и убыль населения уже не компенсируется миграционным притоком.