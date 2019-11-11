Москва, 11 ноября 2019, 15:42 — REGNUM В РФ государство сделало ставку на ипотеку как на основной инструмент решения жилищной проблемы, хотя этот способ не единственный и подходит далеко не всем, считает президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Кроме того, как полагает Ремизов, меры стимулирования рождаемости через налоговую и пенсионную системы тоже могли бы быть более решительными.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Счётной палаты РФ, Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил в майском указе глава государства Владимир Путин. Так, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тыс. человек.
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