Москва, , 15:42 — REGNUM В РФ государство сделало ставку на ипотеку как на основной инструмент решения жилищной проблемы, хотя этот способ не единственный и подходит далеко не всем, считает президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Рождаемость — это всегда следствие совокупности факторов: культурных, психологических, социально-бытовых, экономических и так далее. Я думаю, что особенность нашей ситуации состоит в том, что большую играют экономические и социально-бытовые факторы, — сказал Ремизов. — Например, это жилищная проблема — серьёзнейший барьер на пути улучшения демографической ситуации в стране. Государство сделало основную ставку на ипотеку как на главный инструмент решения жилищной проблемы. Но этот способ не единственный и не всем подходит. Есть ещё практика социального найма, жилищно-проектные кооперативы и прочее. Всё это должно регулироваться и стимулироваться государством».

Кроме того, как полагает Ремизов, меры стимулирования рождаемости через налоговую и пенсионную системы тоже могли бы быть более решительными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Счётной палаты РФ, Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил в майском указе глава государства Владимир Путин. Так, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тыс. человек.

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