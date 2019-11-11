Красноярск, , 15:29 — REGNUM За неделю с 4 по 10 ноября 2019 года подразделения пожарной охраны Красноярского края совершили 944 выезда, в том числе 258 вызовов были ложными. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в краевом главке МЧС.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за этот период на тушение пожаров привлекались 1374 человека личного состава, использовалось 407 единиц техники. Спасён 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года единая дежурно-диспетчерская служба в ямальском городе Ноябрьск подверглась атаке телефонного хулигана. Он совершил 20 звонков по разным поводам.

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