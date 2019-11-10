Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:50 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьск единая дежурно-диспетчерская служба подверглась атаке телефонного хулигана, позвонившего 20 раз по разным поводам, в том числе и с сообщением об убийстве. Об этом сообщает местная телекомпания «Миг».

Нетрезвый мужчина названивал по номеру 112 в течение нескольких часов 8 ноября. Когда вычислили «телефонного террориста» и полицейские приехали к нему домой, то мужчина встретил стражей порядка нецензурной бранью.

Заведено уголовное дело. мужчина обвиняется по ст. 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов специализированных служб»).