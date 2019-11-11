Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Директор по дизайну студии Obsidian Джош Сойер заявил, что компания сейчас не имеет ответа на вопрос о том, почему Pillars of Eternity 2 была хорошо принята критиками и геймерским сообществом, но столкнулась с низкими продажами. Об этом 10 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что судя по ответам Сойера на вопросы одного из фанатов о судьбе третьей части, в Obsidian пока не определились в вопросе о том, будет ли компания выпускать продолжение серии. Представитель студии предположил, что, возможно, ей придётся серьёзно «пересмотреть» формат Pillars of Eternity.

В ноябре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что основатель Obsidian EntertainmentКрис Авеллон, покинувший компанию в 2015 году, после выхода оригинальной Pillars of Eternity, заявил, что Microsoft стоит уволить руководство студии. Он пояснил, что, по его мнению, в Obsidian очень хорошие разработчики, но очень плохое руководство, из-за действий которого и провалились продажи Pillars of Eternity 2.

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