Якутск, , 14:12 — REGNUM Несмотря на реализацию программы «Материнский капитал», российские семьи не бросились массово заводить третьего и последующего детей. Поскольку проблема не только в разовом стимулировании родителей. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат политических наук Никита Аргылов.

По его словам, чтобы семье чувствовать себя стабильно в финансовом плане, нужно, чтобы муж с женой оба работали. Что довольно сложно, учитывая нехватку мест в детских садах. К тому же зачастую родители не могут воспользоваться имеющимися льготами.

«В Якутске, несмотря на декларацию местных властей о бесплатном земельном участке для многодетных семей, по факту это не рабочая мера, потому что земель нет и не выдают уже много лет, а очередь двигается, естественно, слишком медленно или не двигается вообще. У некоторых дети уже заканчивают школы, а им земли не достаётся. Многодетная семья не может воспользоваться своей льготой», — отметил он.

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