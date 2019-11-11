Ашхабад, , 14:11 — REGNUM Праздник урожая в Туркмении отметили на Ашхабадском конноспортивном комплексе, где были представлены вокальные и танцевальные коллективы со всех регионов страны, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

В рамках торжественного мероприятия прошла выставка достижений агропромышленного конкурса, а также выставка новейшей техники от ведущих производителей Туркмении. На празднике также была представлена национальная кухня.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее воскресенье апреля в Туркмении отмечается национальный праздник скакуна. Праздник посвящён ахалтекинской лошади — древнейшей из культурных пород лошадей.

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