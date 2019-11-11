Ростов-на-Дону, , 14:05 — REGNUM

Население Ростовской области за девять месяцев 2019 года сократилось на 13 тыс. 636 человек. Эти данные приведены в докладе «Об итогах естественного движения населения Ростовской области», подготовленном сотрудниками Ростовстата.

«По предварительным данным в январе-сентябре 2019 года в Ростовской области родилось 28 тыс. 294 человека и умерло 41 тыс. 930 человек. Естественная убыль населения области составила 13 тыс. 636 человек», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что за восемь месяцев 2019 года в Ростовской области естественная убыль населения составила 12 тыс. 719 человек.

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