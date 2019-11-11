Москва, , 14:17 — REGNUM Первый корпус крупного образовательного кластера в Коммунарке ТиНАО Москвы откроют в 2020 году. Об этом 11 ноября сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В кластер войдут филиалы нескольких вузов, а также профильные предприятия и компании, что позволит студентам легко найти практику и устроиться на работу.

Общая площадь кластера составит 80 гектаров.

Как отметил Жидкин, сейчас ведутся переговоры со следующими вузами: Российский государственный университет правосудия, Московский политехнический университет, Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского. В 2020 году откроют первый корпус Московского финансово-промышленного университета «Синергия».

Глава департамента добавил, что Коммунарка станет лидером Новой Москвы по доступности образовательной инфраструктуры и количеству рабочих мест. Здесь построят около четырех миллионов квадратных метров недвижимости, в основном — жилье, а также несколько образовательных учреждений. Каждая школа будет рассчитана минимум на 1200 мест, детские сады одновременно смогут принять около 1300 малышей. Также в районе создадут 70 тысяч рабочих мест.