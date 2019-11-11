Каспийск, Дагестан, , 13:46 — REGNUM Бывший глава дагестанского города Каспийска Джамалудин Омаров, подозреваемый в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка, отпущен под подписку о невыезде. Следователи ограничились такой мерой пресечения с учетом возраста экс-мэра, которому 74 года, пишет 11 ноября ТАСС.

Напомним, о возбуждении уголовного дела против Омарова стало известно 7 ноября. По данным следствия, в декабре 2010 года он без проведения торгов предоставил частному лицу участок площадью 3 га для строительства гостинично-развлекательного комплекса. Позднее был заключен незаконный договор аренды этого участка, кадастровая стоимость которого составляет более 42 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября силовики провели обыски по месту бывшей работы Омарова — в администрации Каспийска — и у него дома. Следователи в тот же день также допросили заместителя главы города Заура Римиханова, после чего отпустили.

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