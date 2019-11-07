Каспийск, Дагестан, , 12:51 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане против бывшего главы города Каспийска Джамалудина Омарова. Он подозревается в превышении должностных полномочий при выделении муниципальной земли, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе Следственного комитета республики.

По версии следствия, Омаров, будучи мэром, в конце декабря 2010 года без проведения торгов предоставил частному лицу участок площадью 3 га для строительства гостинично-развлекательного комплекса. На основании подписанного экс-чиновником постановления был заключен незаконный договор аренды данного участка, кадастровая стоимость которого превышает 42 млн рублей.

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В СК добавили, что настоящее время по делу проводятся обыски дома и по месту работы Омарова. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Отметим, что Джамалудин Омаров возглавлял администрацию Каспийска более 14 лет: с января 2000 по август 2014 года.