Киев, , 12:42 — REGNUM В 13 регионах Украины аграрии вышли на акцию протеста против открытия рынка земли, сообщил Всеукраинский аграрный совет 11 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В знак несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на главные автомагистрали страны в 17 точках. К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах», — сказано в сообщении.

Протестующие перекрыли крупные автодороги Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской областей.

Организаторы акции привели список перекрытых дорог и попросили с пониманием отнестись к акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об открытии рынка земли на Украине будет рассматриваться парламентом 12 ноября 2019 года. По мнению депутата Верховной рады Украины Юлии Тимошенко, 72% украинских земель могут оказаться в руках у иностранцев.

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