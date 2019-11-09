Киев, , 10:52 — REGNUM Законопроект о продаже земли на Украине будет рассматриваться в Верховной раде Украины уже в ближайший вторник, 12 ноября.

Об этом заявила в эфире украинского телевидения вечером 8 ноября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Экс-премьер Украины отметила, что если документ примут в нынешней редакции, землю можно будет продавать юридическим лицам, которые на 99% могут принадлежать иностранным корпорациям.

«Никогда наши фермеры не станут равноправными конкурентами международным корпорациям. Фермеры рискуют остаться без земли, а страна без будущего», — заявила лидер «Батькивщины».

Она призвала представителей власти не голосовать за земельную реформу до парламентских слушаний по земельному вопросу, назначенных на 4 декабря. Также Тимошенко в очередной раз повторила тезис о том, что вопрос продажи земли надо решать на общенациональном референдуме.

Кроме того, лидер «Батькивщины» заявила, что в случае принятия законопроекта 72% земель могут быть проданы иностранным гражданам, хотя и не пояснила, откуда взяла такая цифра.

В свою очередь, в этом же телеэфире глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в первую очередь преимущество для выкупа земли будут иметь именно украинцы.

«Именно украинские граждане, которые хотят развивать сельскохозяйственное производство. Иностранцы будут участвовать через четыре года», — заявил Богдан.

Дискутируя с Тимошенко, он ей напомнил, как на позиции премьера она продала крупнейший металлургический завод страны «Криворожсталь» и задался вопросом, почему продавать украинские предприятия иностранцам можно, а актив, который на сегодняшний день на Украине является недооцененным, нельзя.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе соцопроса, проведенного в октябре, украинцы назвали основные риски от продажи земель сельскохозяйственного назначения. Оказалось, что 41% опасается, что земля может быть выкуплена иностранцами; 31% боится, что владельцы паев могут быть попросту обмануты при продаже земли, 23% — что снятие моратория на продажу земли позволит скупить ее олигархам.