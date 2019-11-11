Владикавказ, , 12:28 — REGNUM Уволенным сотрудникам завода «Электроцинк», сгоревшего в сентябре 2018 года, окажут адресную помощь. Власти республики намерены сформировать список особо остро нуждающихся в помощи. Решение об этом было принято в ходе очередного заседания рабочей группы по трудоустройству бывших работников завода, которое провел вице-премьер Игорь Касабиев.

Он отдал поручение в недельный срок внести в список всех бывших сотрудников, у кого многодетные семьи и имеются задолженности по кредитам, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе главы субъекта. Был предложен механизм адресной помощи данной категории людей.

Что касается вопроса трудоустройства оставшихся без работы граждан, то его решение пока идет со скрипом. За год в службу занятости обратились за помощью в предоставлении работы 1111 бывших сотрудников «Электроцинка».

"Из них по сокращению численности штата — 951 человек. Признаны безработными — 853 человека, сняты с учета — 378, еще пятеро проходят профессиональную подготовку», — сообщила председательк Комитета РСО-Алании по занятости населения Альбина Плаева.

По ее словам, в настоящее время трудоустроены всего 43 человека, из них по направлению центра занятости — 15 человек.

Возможность трудоустройства остальных также имеется, но в случае, если они согласятся на переобучение, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября бывшие сотрудники завода «Электроцинк» вышли на согласованный митинг в городе Владикавказе. Около 350 работников потребовали обратить внимание на их проблемы, главной из которых является трудоустрйоство.

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