Владикавказ, , 10:15 — REGNUM В Северной Осетии требуют трудоустройства бывшие работники завода «Электроцинк». Около 350 человек 9 ноября вышли на митинг. Власти Владикавказа выдали разрешение на его проведение, пишет ТАСС.

В ходе мероприятия сотрудники производства, которое сгорело год назад, подняли проблемные вопросы, среди основных — невозможность найти в республике работу для специалистов узкого профиля, таких как металлурги, аппаратчики и другие. За время с момента закрытия производства было трудоустроено черед службы занятости всего 15 человек из 1111.

Люди, оставшиеся без работы, оказались в трудном материальном положении, у многих имеются кредиты. К митингующим вышли представители органов власти республики — вице-премьер Игорь Касабиев и уполномоченный по правам предпринимателей Тимур Медоев.

Было обещано составить список бывших работников, оказавшихся в наиболее сложных жизненных ситуациях, а также еженедельно заслушивать членов комиссии по вопросам трудоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии произошел в ночь на 21 октября 2018 года. Масштабы возгорания не позволили производству вернуться к работе. Завод был закрыт. 31 мая трудовые договоры с сотрудниками были расторгнуты. Без работы, по разным данным, остались от 1100 до 1500 человек.

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